Tänavu suri välja 31 liiki, 25 liigi olukord paranes

Lahkunute seas on nii viimati aastal 1934 Lõuna-Hiina meres vaadeldud hai (Carcharhinus obsoletus) kui ka 17 Filipiinide mageveekala, kelle kodu Lanao järves võtsid üle erinevad võõrliigid.

20. sajandi alguses suri Euroopa piison (Bison bonasus) liigse küttimise tõttu välja. Mitmest alamliigist ühte suudeti aga loomaaedades säilitada ning just see on ka viimastel aastatel Poola, Valgevene ja Vene aladel populatsiooni kasvatanud.