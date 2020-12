Nahkhiirte aasta kulmineerus lennuka unejuttude võistlusega

Konkurss oli tihe, eriti alg- ja põhikooliastmes, ning konkursile esitatud unejutud olid erinevates fantaasiaküllastes vormides. Jutuvõistluse töödest kõlasid läbi ka mitmed müüdid, mis ikka ja jälle nahkhiirte kohta levimas on. Näiteks, et nahkhiired on pimedad, kardavad valgust või joovad verd. «Eestis leiduvate nahkhiirte kohta viimane ei kehti ning oli tunda, et enamik unejuttude autoritest oli ka eelnevalt uurimistööd teinud, et nahkhiirtest parem ettekujutus saada. Nahkhiirte müütide kummutamine võtab palju seletamist ja nahkhiire aasta mitmesugused ettevõtmised on siin kindlasti abiks olnud,» rääkis Lennuk.

Unejuttude võistlus oli vaid üks paljudest nahkhiireaasta ettevõtmisest. Tänavu oli Eestis märgiline aasta nii nahkhiirte laiemal tutvustamisel kui kaitsmisel. Mitmete oluliste maa-aluste talvituspaikade sissepääsud said piiratud aedadega, mis hoiavad talveune perioodil nahkhiiri liigsete segajate eest. «Haruldaste nahkhiirte arvukus on Eestis olnud pikalt langustrendis, eriti talvituspaikades. On hea meel, et just nahkhiire aastal said talvituspaikades tehtud tööd, mille vajalikkusest on juba aastakümneid räägitud,» ütles Eestimaa Looduse Fondi nahkhiirte projekti juht Lauri Klein. «Lisaks talvitumisrahu tagamiseks rajatud taradele, saime Piusa koobastikku paigutada truubi, mis tiigilendlastele väga sobiva talvituspaiga neile nüüd ka käigu lae varisemisel ligipääsetava hoiab,» rõõmustas Klein.