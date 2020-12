Nahkhiireaasta kulmineerus lennuka unejuttude võistlusega

«Eestisse talvituma jäävatel nahkhiirtel algas tardune periood ja on väga tore, et paljud lapsed ja noored seda oma loominguga sisse juhatada aitasid,» ütles nahkhiirte unejuttude žürii liige, Eesti Loodusmuuseumi zooloog Lennart Lennuk .

Konkurss oli tihe, eriti alg- ja põhikooliastmes, ning konkursile esitatud unejutud olid fantaasiaküllases vormis. Jutuvõistluse töödest kõlasid läbi ka müüdid, mis ikka ja jälle nahkhiirte kohta levivad. Näiteks, et nahkhiired on pimedad, kardavad valgust või joovad verd.

«Eestis leiduvate nahkhiirte kohta viimane ei kehti ning oli tunda, et enamik unejuttude autoritest oli ka uurimistööd teinud, et nahkhiirtest parem ettekujutus saada. Nahkhiirte müütide kummutamine võtab palju seletamist ja nahkhiireaasta ettevõtmised on siin kindlasti abiks olnud,» rääkis Lennuk.