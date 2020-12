Peremees vangi, koer lageda taeva alla: Jacku ootab kodupakkumisi

Jacku. FOTO: Heiki Valner / heikivalner.blogspot.com

«Tänane lugu räägib ühest pätist, kes kinnimajja topiti ja tema koerast Jackust. Ei mina tea, mida või kas ta üldse miskit tegi, aga vangi ta pandi. Lapsed ja naabrid hooldasid koera nagu oskasid ning said paganama hästi hakkama. Müts maha! Nüüd tuli aga sein vastu,» teatas Valner oma blogis ja jagas seejärel koera praegu hooldavate inimeste abipalvet.

Avaldame meiegi kõnealuse abipalve, sest ehk on just meie lugejate seas see keegi, kes saaks ja tahaks Jackule armastavat kodu pakkuda:

«Tere Heiki. Meil üks suur mure täiskasvanud koeraga Märjamaal. Nimelt koera omanik ise on vanglas ja juba aastaid hoolitsesid koera eest tema lapsed. Nüüd on aga kutsa ilma jäämas ka oma kodust. Kahjuks paari päeva eest saime teada, et see hoone koos maaga, millel koer asub, võetakse omaniku poolt tagasi ja võõrast koera sinna ei taheta. Täna hommikul oli majaomanik juba kohal ja väitis, et koer oli ise välja saanud?!

Eile naine käis jalutama temaga ja hiljem saime mõned pildid ka tehtud. Oli ka üks pere, aga kahjuks nemad hüppasid alt ära, kuna neil ei ole väga suurt aeda, aga sellele koerale on aed ikkagi väga tähtis.

Koera päris õiget pikka nime ei teagi, aga reageerib nimele Jacku. Kunagi kuulsin midagi Jaqueline'i taolist, aga ei ole kindel. Kutsa ise on sõbralik ja väga arukas. Olen käinud ka ise temaga korduvalt jalutamas ja talle süüa-juua viinud. Jacku on suurepärase iseloomuga, olnud alati kõigiga sõber. On sõnakuulelik ja oskab ilusti rihmas olles jalutuskäike teha. Ka senised kokkupuuted teiste koertega on sõbralikult möödunud.

Ta on terve elu elanud taraga piiratud alas ja ka uus kodu peaks olema aiaga ümbritsetud, sest võimalust ringi rändama minna kasutaks ta kohe kindlasti ära. Ahjaa, Jacku on umbes 7-aastane segavereline steriliseeritud emane koer. Ta on juba aastaid olnud ilma selle päris õige peremeheta, aga olenemata sellest, on ta olnud alati hoitud ja hoolitsetud.

Kas äkki leidub sul mõnd head mõtet koerale uue kodu leidmise suhtes? Vajadusel on ta ka päris hea valvekoer. Koer muidugi väga kuuti ei armasta, aga kui vaja, siis viime ka selle ise kohale.»