Kentucky loomaaia aevastav ja köhiv lumeleopard osutus koroonapositiivseks

Positiivse koroonaviiruse proovi andis viieaastane emane lumeleopard NeeCee. Ka kahel isasel lumeleopardil on ilmnenud viiruse tunnused, kuid nemad alles ootavad testi tulemusi, kirjutab The Daily Beast. Kaslased küll köhivad ja aevastavad, kuid eeldatavasti saab nendega kõik korda.

Loomaaia töötajad on kandnud loomade läheduses viibides isikukaitsevahendeid, kuid loomaaia ametnikud kahtlustavad siiski, et NeeCee püüdis viiruse asümptomaatilise loomapidaja käest.

Viirust on varasemalt avastatud juba mitmetel loomaliikidel, kuid arvatakse, et NeeCee on esimene lumeleopard, kes selle sai.