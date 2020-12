PÄEVAKÄPP ⟩ Matilda otsib oma isiklikku modelliagentuuri

Proua Nurr, Turvakodu modelliagentuuri juhataja: «Meil siin on olemas kõik asjad, mis inimmaailmas ja me teeme paremini. Astu kõrvale Tyra Banks ja Ameerikamaa topp mudelid, endal pole sabagi. Tutvustan üht meie tipptegijat, Matildat. Kenad pikad jalad ja peale selle triibulised. «Sõbraliku naabri-nurriku» imago. Koostööaldis, sõbralik, visa ja sihikindel.

Matilda oma tagasihoidliku häälekesega lisab juurde: «Ega minule pole suurt vaatajaskonda vaja… Piisab pererahvast või ka ainult ühest Oma Inimesest. «Catwalk'iks kõlbab diivani seljatugi või raamaturiiul. Peamine, et minust hoolitaks… Seni on olnud ainult mured ja kohustused – ellu jääda, lapsed üles kasvatada… Tänaval oli elu lõpmatu olelusvõitlus. Aga nüüd, kus kõik mu pojukesed on läinud headessee kodudesse, tahaksin et keegi ka mind poputaks ja hellitaks. Lapsepõlves jäin ju sellest ilma…»