PILDID ⟩ Oma koera liftis peksnud mees sai teo eest õiglase karistuse

«Videost on näha, kuidas lifti siseneb suur koer, kellele järgneb härra Khan. Koer näeb lifti nurgas närviline välja ja on kurvameelne, misjärel muutub mees tema suhtes vägivaldseks , lüües ka koera pead kahel korral,» kirjeldas uurimist juhtinud RSPCA inspektor Claire Davey.

«Pärast aastat meie hoole all võib Rico nüüd leida endale uue suurepärase kodu. Kõik töötajad, kes on tema eest hoolitsenud, on nii vaimustuses, et need jõulud tulevad selle armsa poisi jaoks nii palju heldemad,» lisas Davey.