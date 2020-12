Burger King loobub puurikanade munade kasutamisest

«Kuna tegu on maailma ühe juhtivaima restoranigrupiga, siis on see loomasõbralik otsus tõeliselt märkimisväärne, sest mõjutab mitmeid suuri restoranikette - sealhulgas ka Eesti turul tegutsevat Burger Kingi. Restaurant Brands Internationali üleminek vabapidamiskanade munadele parandab miljonite kanade elutingimusi. Samuti on see märk sellest, et vastutustundlikkus ja sealhulgas loomade heaolu on aina rohkematele ettevõtetele oluline,» sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering. «Erinevad uuringud on näidanud, et loomade heaolu on ka tarbijale aina olulisem. Meil on väga hea meel, et toidusektori esindajate hulgas on üha kasvav mõistmine, et puurispeetavate kanade munadel ei ole kohta kaasaegses ühiskonnas,» lisas Mering.