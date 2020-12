PÄEVAKÄPP ⟩ Ära kuluta enam raha loto peale, sest kodu ootab Jackpot

Vahva Jackpot on küll mõmmikkasside vaimne isa, sest sellist mõmmikut annab otsida! Vabatahtlikud ei imestaks, kui neil turvakodus varsti Mõmmikkasside Ühing oleks või nad lausa järgmise aasta presidendivalimisteks oma kandidatuuri üles seaksid. Need mõmmikud võiksid vallutada kogu maailma! Ometi ei ole nende ambitsioonid nii suured ning Jackpotil on vaid üks soov - leida endale päris oma kodu.