PÄEVAKÄPP ⟩ Pead lugu heast seltskonnast ja kaisurallist? Siis on just Leida sulle ideaalne kaaslane!

Leida on üks seesuguseid vahvaid kasse, kes on esimesena alati uksel inimesi tervitamas, saadab sind asjaliku jutuvadinaga läbi turvakodu kassikambrite ning tagatipuks kostitab mõnusate peamüksude ja nurruga. Sooja vastuvõtu ekspert, ütleksid turvakodu vabatahtlikud.

Turvakodus on aga Leidakesel väga keeruline viibida. Leida on üks seesugustest kassidest, kes tahaks olla oma kodu üks ja ainus kass. Oma inimese südamekass! Oleme ausad, kui peres on Leida, siis polegi rohkem kasse vaja. Leida täidab paikassi, kaisukassi ja musikassi rolli, samal ajal on ta iseseisev ja aktiivne ning saab suurepäraselt oma seltskonnas hakkama. Mida veel ühelt kassilt tahta?