SUUR GALERII ⟩ Prestiižika loomafotokonkursi kauneimad pärlid

Loodusloomuuseum on teinud valiku kaunitest fotodest, mis konkursil tunnustamata jäid ja nüüd saavad inimesed nende hulgast valida oma lemmiku. Selleks ei ole vaja teha vaid muud, kui vaadata läbi kõik imetabased fotod Lemmiku galeriis ning leida südamelähedaseim. Seejärel otsi oma valik üles hääletuslehelt, ava see ja sisesta oma nimi ja e-posti aadress. Vali aga hoolega — igal inimesel on vaid üks hääl!