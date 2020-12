Saage tuttavaks koeraga, kes õpib uue kodu leidmiseks võõrkeelt

Sigaretipõletustega koer leiti heategevusorganisatsiooni RSPCA värava külge seotuna. Olgugi, et ameerika buldog Hector hüljati Suurbritannias, ei mõistnud ta inglise keelt.

Kui loomakeskuse töötajad said teada, et koera sinna jätnud mehe autol oli välismaine numbrimärk, siis proovisid nad temaga suhelda mitmetes erinevates keeltes. Lõpuks saadi aru, et koer mõistab saksa keelt, kirjutab news.com.au.