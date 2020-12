PÄEVAKÄPP ⟩ Õnnetu Priidik: kas kodu väärivad ainult tõukassid ja need, kel uhke kasukas?

Möödusid nädalad ja kuud ning Priidik hakkas aina õnnetumaks jääma. «Millal küll minu inimesed tulevad? Kas mulle üldse on päris oma kodu? Oma südamesõbrad? Või on see kõik minu jaoks kättesaamatu… Oeh, ma vist pole seda kõike väärt. Seda väärivad vaid kõrgest soost kassid – tõukassid, kodused kassid, uhke kasukaga kassid… Aga mina olen ju kõigest endine tänavakass, täiesti harilik triibik. Tavaline Priidik,» ohkab Priidik, kui ta oma kodust unistab.

Vahel nukrutsevad vabatahtlikud Priidikuga koos. Nendel hetkedel, kui siht kaob silme eest ja tekib neilgi nõutus, kuhu Priidiku kodu nii kauaks jääb. Nad tahaks nii väga Priidikut lohutada ja öelda talle, et tema inimene on teel. Et ta on kohe-kohe siin… Aga kuidas lohutada, kui nad ei tea isegi, millal kassipoisi inimene ükskord turvakodusse jõuab? Kuidas lohutada, kui nad on isegi Priidiku pärast kurvad?