GALERII ⟩ 4 eakat kassi vajavad omaniku surma tõttu uut kodu

Uut kodu vajavate kasside lühikirjeldused:

Liisi - 2005. aastal sündinud musta värvi emane kass

Täpukiisu - 2006. aastal sündinud musta ja valget värvi emane kass

Mustu - 2006. aastal sündinud musta värvi isane kass

Hallu - 2006. aastal sündinud halli värvi isane kass

Kassid on steriliseeritud/kastreeritud, saanud regulaarselt ussirohtu, kiipe ei ole. Elanud on nad nii toas kui väljas, omanik oli 24/7 «uksehoidja». Öösiti maganud toas. Oskavad kasti peal «asju ajada». Vastu talve ilmade külmenedes on kassid ilmselt väga meeleldi nõus olema ka ainult toas.

Liisi on täielik sülekass, Täpukiisu veidi arglik. Rahvamees Mustu küsib kõigilt kohe pai ja poeb sülle, Hallu on veidi tagasihoidlikum, aga kui omaks saab siis on väga muhe nurrumootor.

Kui su kiisu on just lahkunud ja kodu tühi, siis kaalu kas tahaksid päästa neid eakamaid kiisusid ja pakkuda neile jõuluks uut head kodu! Tore, kui kiisud saaksid uutesse kodudesse vähemalt kahekaupa - üks emane ja üks isane, siis on neil ehk lihtsam uue olukorraga kohaneda.