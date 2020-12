Anett Kontaveit pani oma võistluskostüümid heategevuslikule oksjonile

Iga oksjonil oleva eseme alghind on Varjupaikade MTÜ Facebooki lehele postitatud pildi juures. Oksjonil osalemiseks tuleb jätta oma pakkumine konkreetse foto alla. Oksjoni samm on 10€, mis võrdub ühe looma kiibistamisega.

Iga päev jõuab varjupaikadesse kasse ja koeri, kes on üksi laia maailma seiklema sattunud. Kui loom on kiibistatud, näitavad registriandmed, kellele ta kuulub ja nii saab ta tagasi koju aidata. See näitab ka, et omanik on võtnud oma looma eest vastutuse. See näitab head loomapidamiskultuuri.