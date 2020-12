Modellivälimusega Präänik otsib endale kodust agentuuri

Enne turvakodusse saabumist Prääniku ainus teadmine enda kohta pärines tänavaelu kõverpeeglist. «Sa oled inetu, rumal, ülearune, sind pole kellelegi vaja!» oli Kõver Peegel alati öelnud. Kust võis Präänik teada, et Kõver Peegel kuulub kurjale haldjale ja valetab kodututele kassidele, nii et suu suitseb?

Tõde enda kohta kuulis Präänik esimest korda turvakodus. Tõde, et ta on imeilus nii sisemiselt kui väliselt. Tõde, et ta väärib elus ainult parimat: armastust, headust ja turvalisust; kodu, kus kõigi tema vajaduste eest hoolitsetakse.

Ent kuna Kõver Peegel on Präänikule nii kaua valetanud, vajab kassipoiss veel aega, et tõde nägema ja uskuma hakata. Vabatahtlikud on aga veendunud, et peagi haihtuvad Prääniku hingest kõik kurja peegli sisendatud valed.