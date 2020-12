Palju üksildust kogenud Habe otsib armastavat kodu, kus paidega ei koonerdata

Hiljuti otsis Eestimaa Loomakaitse Liit Habele hoiukodu või päriskodu, et ta ei peaks üksinduses ja ketis olles müügis ja inimeste poolt n-ö maha jäetud maja hoovi valvama. Hoiukodu leidmine õnnestus ja seni üksinduses elanud koera võttis enda hoole alla Daisy. Nüüd on ees ootamas aga üks eriti suur katsumus - leida Habele uus ja armastusest pakatav päris oma kodu!

Habe ise on väljakutse suurusest hoolimata positiivselt meelestatud ja ootab õhinal sooja tuba ja avarat aeda, kus saaks rohkelt mängida, mürgeldada ja kus paidega ei koonerdataks. Lisaks naudib ta pikki jalutuskäike, täiehingelist võidujooksu, heinapakkude otsas turnimist ja pildi tarbeks poseerimist.

Kuna Habe on veetnud suure osa oma elust ketikoerana ja saanud tunda palju üksildust, siis nüüd ei saa tal küllalt lähedusest ja toasoojusest. Ja selle pisiasja eest on ta valmis laskma end kaisutada ja kallistada nii palju kui kulub. Isegi sülle suudab see suur sõbralik mõmmi end ära mahutada!