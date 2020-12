PPA rahustab jahimehi: idapiiri ehitusel on arvestatud ulukite liikumisvajadusega

«Loomad on oma ülekäigukohad ehk ränderaja valinud ikka eelkõige turvakaalultustel, et see oleks tema jaoks ohutu, võimalikult vähe oleks kokkupuudet inimesega, ja seda infot on antud loomadel põlvest-põlve edasi. Selge see, et need rajad on ka ajas muutunud ja on pidevas muutumises, aga ennekõike loom oma ränderadade valimisel lähtub turvakaalutlustest,» rääkis Võrumaa jahimeeste seltsijuhatuse esimees Mati Kivistik ERRile.