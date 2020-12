VAATA VIDEOT ⟩ Täis kui tinavile: kogemata purju jäänud orav ei suuda püstigi seista

Katy Morlok ütles väljaandele Fox9, et söötis oravat oma külmkapist leitud pirnidega, sest pidas neid karvasele tegelasele maitsvaks ja ohutuks suupisteks. Alles hiljem orava imelikku käitumist täheldades lõi naisele pähe, et külmkapis pikalt seisnud pirnid võisid olla vahepeal käärima läinud ja sisaldada alkoholi.

Ehkki Morlok ei saa sajaprotsendiliselt kinnitada, et orav just alkoholijoobest veidralt käitus, on täiesti võimalik, et puuviljad mõningatel juhtudel külmkapis iseseisvalt käärima lähevad.