PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodu miljonär Tormi ootab enda väärilist kodu

Kui Tormi turvakodusse saabus, imetlesid kõik tema kena ülikonda. «Hei, Tormi, sinu ülikond on otsekui Talllinna Kaubamajast ostetud!» ütlesid vabatahtlikud. Kassineiud lõid käppi kokku: «Milline maitsekas värvide valik! Tuhkhall läheb nii hästi valgega kokku!»

Ainult kassihärrad porisesid: «Oled vist miljonär, et sellises peenes ülikonnas ringi patseerid. See koht siin on kodutute kasside jaoks, mitte miljonäride puhkekodu!»

Tormi ehmus kõige selle tähelepanu peale ja puges nurka. Kuid sõbralikud kassineiud sikutasid ta sealt välja. «Hei, Tormi, ära pööra neile tähelepanu. Räägi, kust sa pärit oled?»

«Ma… sündisin Sillamäe tänavatel. Ja ülikonna õmbles mulle ema. Ma ei tea, millal ta mulle selle selga pani. Kui esimest korda ennast veelombis vaatasin, oli ülikond juba seljas. Ainult ema oli selleks ajaks juba kadunud, vennad- õed ka. Nutsin ja otsisin neid, aga ei leidnud… Ainus mälestus emast ongi see ülikond…

Elasin koos teiste kodutute kassidega tänaval, alati hirmul, näljas, ilma lootuseta. See siin on imelik koht. Kahejalgsed annavad süüa, ei riidle ega aja ära, soe ja valge on. Ma ei tea, mida arvata. Kas kahejalgseid võib usaldada? Mis minust küll saab?»

Turvakodu lisab: õnneks tookord kassineiud lohutasid Tormit ja tasapisi on tänavalt tulnud kassike hakanud edusamme tegema. Juba saab ta väga hästi läbi teiste turvakodu elanikega ning õpib meie paikursustel paituste võlukunsti. Oleme kindlad, et paimaiaste sõprade eeskuju viib peagi ka Tormi paisid ja inimese lähedust otsima, sest esimesed edusammud on tehtud.