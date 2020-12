AASTA LIND ⟩ Miks on tuttpüti silm punane?

Füsioloogiast lähtuvalt võib silma punane värv olla tingitud linnus toimuvatest erinevate protsesside ja ainevahetuse eripäradest. Lihtne selgitus on, et silmas on midagi, mis muudab selle punaseks. See midagi on tuttpüti silma vikerkestas (ehk iirises) olevad karotenoidid, pigmendid, millel on organismis mitmeid erinevaid rolle. Kuid lisaks annavad need eelkõige kollakaid ja punakaid toone lindude erksavärvilistele sulgedele, nahamoodustistele ning mujale. Lind ise karotenoide toota ei suuda, vaid omastab need toidust. Seetõttu ei ole noore tuttpüti, kes ei ole suutnud piisavalt karotenoide organismi talletada, silm punane.