PÄEVAKÄPP ⟩ Eutanaasiast päästetud Mila pole ikka veel kodu leidnud

Mila on nähtamatu… Ja tal on murtud süda.

Iga päev tudub Mila omaette pesas, tilluke ninanöps sügavale kasukasse vajutatud. Ta on kurb ja õnnetu ning ei tea, kas temal on elult üldse midagi loota. Oli ta ju sündinud soovimatu kassina – üks tänavakass oli taaskord pojad saanud ning saatuse tahtel sündis ja kasvas Mila tänaval. Kodutud kassid olid ümbruses elavatele inimestele pikalt pinnuks silmas olnud ning kassid saadeti varjupaika, kus neid õigepea eutanaasia nimekirja lisati.

Mila on kogu elu pidanud tundma, et tema on soovimatu. Pole siis imekspandav, et turvakodus vaatab Mila oma õnnetute silmadega inimest ning on segaduses – miks talle konservikaussi nina ette lükatakse? Miks temaga rääkida tahetakse? Kas tõesti on tema, Mila, järsku oluliseks saanud? Ta tähendab kellelegi midagi?