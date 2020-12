PÄEVAKÄPP ⟩ Paimaias kassipoiss Furby igatseb jõuluks päriskoju

See äge kassiisand veedaks heameelega kõik päevad paikäe otsas ja naudiks hoolt ning hellust! Hetkel elab Furby aga hoopis turvakodus ning pehmeid paikäsi saab ta tunda vaid siis, kui vabatahtlikud turvakodus käivad. See on muidugi väiksele paisõltlasele liiga väike aeg ning seetõttu on ta otsustanud päris oma kodukest otsima hakata!