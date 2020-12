GALERII ⟩ Eesti staarid käisid koos koertega kaubamajas shoppamas

«Koer ei ole lihtsalt loom – ta on pereliige ja kaaslane. Kuigi see aasta on olnud keeruline, siis usun, et meie lemmikud on seda ehk nautinud täiel rinnal, kuna meil on olnud rohkem aega nendega koos veeta,» sõnas Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk.