GALERII ⟩ Aitab solgutamisest! Heasüdamlik Dobbi otsib püsivat kodu

Me väga loodame, et kuskil on keegi, kes saab Dobbile jäädavalt kodu pakkuda ja ta ei pea enam kunagi tundma end mahajäetuna. Dobbil on palju anda, nüüd oleks aeg tal ka vastu saada. Ta on tõesti hea koer, kes vajab lihtsalt armastust, hoolt ja päris oma peret.