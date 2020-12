PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib kauni punasevöödilise kasukaga kassipoiss Kõrvik

Tänaseks on Kõrvik kenasti kosunud ning ta on otsapidi jõudnud meie kassituppa. Kuid kõik ei ole siiski roosiline… Kõrvik on seesugune paimaias kiisu, kes ei salli enda kõrval teisi kasse. Seetõttu on tema jaoks elu turvakodus väga raske - ta tahaks inimeste tähelepanu vaid endale ning ta ei suuda teistega kohta jagada.