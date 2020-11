VIDEO ⟩ Tallinna loomaaia šimpans lõi koristajalt töökoha üle

Postituses avaldati, et üks loomaaia talitaja oli aedikusse unustanud harja. «Sa ei usu, mis järgmisena juhtus…» kirjutas Tallinna loomaaed üllatunult.

Aedikus elav šimpans haaras harja kätte ja hakkas ise koristama. «Nagu näha on meil šimpansidega nii mõnigi ühine joon,» avaldati postituses. Lisaks anti ka teada, et alates teisipäevast, 1. detsembrist on Tallinna loomaaia troopikamaja šimpanside tervise hoidmiseks külastajatele suletud.