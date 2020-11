GALERII ⟩ Lääne-Nigula vallas sita ja pori sees elanud 28 koera said päästetud

Mõni aeg tagasi postitas Eesti Loomakaitse Liit sotsiaalmeediasse video, kus kajastati nende koerte elutingimusi. Peale seda läks veerema lumepall, mis lõpuks sai lahenduse ja VTA võttis omanikult koerad ära. Kogu selle olukorra tegi keeruliseks aga see, et täna puudub riigil võimekus nii suurt hulka suuri ja sotsialiseerimata koeri majutada.

«Kuna vallal puudus kindel koostööpartner varjupaiga näol ning vallapoolne pöördumine teiste organisatsioonide poole tulemust ei andnud, siis mõistsime, et kui meie ei saa selle looga hakkama, ei saa seda keegi. Õnneks usume endasse piisavalt ja teame oma võimekust ning andsime vallale teada, et oleme valmis võtma koerad enda juurde ning tegelema nendega täpselt nii kaua, kui kaua läheb aega kodude leidmiseks,» kirjeldab ELL tekkinud olukorda oma Facebooki lehel.

ELL-il oli olukorrale lahenduse leidmiseks 2 nädalat. Pooleteise nädalaga olid asjad seal maal, et sai asuda koeri päästma. «Ettevalmistusaja jooksul leidsime koertele hoiukohad seitsmes erinevas kohas, ehitasime juurde kümneid meetreid aedikuid, soojustasime olemasolevaid koeramajasid ja kuute, pöördusime mitmete koeratoitu müüvate organisatsioonide poole palvega annetada toitu, organiseerisime mitmeid busse ja autosid koerte transpordiks ning palusime annetada või laenata meile suuri puure,» avaldab ELL.

Tänaseks on koerad mõnusates ja soojades kuutides, pesades ja aedades. Loomakaitsjad on märganud, et enamus neist pole agressiivsed, vaid lasevad ennast juba puudutada ja liputavad saba.