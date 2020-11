PÄEVAKÄPP ⟩ Armastavat kodu otsib muhe mõmmik Pääsuke

Turvakodu inimesed rahustasid: «Ära pabista Pääsuke, keegi ei ole sind röövinud. Sillamäe tänavatelt hoopis toodi sind sooja tuppa. Ning mis puutub taldrikusse, siis see on täiesti ohutu. Selle peal on sinule mõeldud konserv.»

Muhe mõmmik Pääsuke (need ümarad rohelised silmad, see kohev hall kasukas!) on ka iseloomu poolest hea, mahe ja tagasihoidlik. Sillamäe kolooniast pärit noormees saab väga hästi läbi teiste kassidega. Inimestega harjumiseks vajab endastmõistetavalt veel aega, kuid suur uudishimu on juba olemas: Pääsuke jälgib salaja kogu aeg kahejalgsete igapäevaseid toimetusi hoiukodus.