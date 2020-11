Aktiivne Ruufus ja õrna hingega Villu otsivad uut kodu

Ruufus on 8aastane isane koer, dobermanni ja itaalia mastifi segu (rohkem dobermann). Ta on väga energiline ja tahab palju joosta. Talle meeldib mängida, näiteks vanu kaltsuvaipu või tekke tuuseldada. Samas on Ruufus iseloomult valvekoer – omadega väga sõbralik ja kaitsev. Võõrastega tuleb tutvustada teda ettevaaltikult. Ka haugub ta üsna palju. Ruufus naudib väga hellitusi, paisid ja sügamist. Lastega on ta harjunud ja sõbralik. Ta on elanud koos teiste koerte ja kassidega, seega sobib ka teiste loomadega kokku.

Kuna Ruufus on elanud oma majas ja aias, siis pole tal rihmaga liikumisega eriti kogemusi. Ta kipub rihma otsas kiskuma ja tahab hüpata. Eriti erutavad teda mööduvad autod ja jalgrattad. Aias ringi jooksmiseks saab ta aga kaasa raadiopiirde koos rihmaga. Siiski ei sobi Ruufus ainult õuekoeraks, sest väga õhukese karvkatte tõttu hakkab tal jahedamal ajal külm. Toitu tuleb talle anda kindlates kogustes, sest ta sööb kergesti üle. Teda ei tasu jätta toiduga üksi! Ta armastab toitu lihtsalt nii väga, et midagi järele ei jäta! Ruufus on kastreeritud ja kiibistatud.

Villu on väike 6aastane isane koer, kes sarnaneb pikakarvalise taksiga. Villu on kõikide inimestega (ka võõrastega) väga sõbralik ja loomadega (nii kasside, koerte kui rottidega) harjunud. Teiste koerte üle kipub ta domineerima, ükskõik, kui suure loomaga on tegemist. Kuid sisimas on Villu väga õrnatundeline – ta ei kannata üldse riidlemist ja haavub kergesti. Armastab ta aga paisid ja sügamist. Villu lemmiktegevus on kaevamine. Temaga saab ka rihmaga jalutada, kuid vabalt uksest välja lastes jookseb ta maid avastama. Suur haukuja Villu ei ole, kuid teiste koertega haugub kaasa. Villu on hetkel kastreerimata ja kiibistamata.