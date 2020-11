ASITÕENDID ⟩ Inglanna tunneb oma kassi ulaka kombe pärast naabrite ees piinlikkust

Georgia 7-aastane kass Kee Kee on leidnud endale eriskummalise «hobi». Nimelt on kassil kombeks naabrite kodudest näpata asju ja need siis rahumeeli koju tassida, vahendab Metro.

7-aastane Kee Kee, kellel on üks ulakas komme. FOTO: Georgia Careless / SWNS.COM/Scanpix

Kuid piinlikuks teeb olukorra see, et lisaks sokkidele ja hommikumantlivööle, on Kee Kee koju tassinud ka aluspükse ja isegi terve bikiinikomplekti.

Asitõendid ehk esemed, mis Kee Kee on naabrite juurest koju tassinud. FOTO: Georgia Careless / SWNS.COM/Scanpix

Inglanna on pakkunud välja, et Kee Kee siseneb naabrite kodudesse lahtiste uste ja akende kaudu. Seetõttu on kassi kõige tõhusam aastaaeg suvi, kus uksed ja aknad on tema jaoks suurema tõenäosusega avatud.

Kuna Kee Kee tassis koju ka hinnalise Ted Bakeri bikiinikomplekti pani tema lemmik Georgia veidi piinlikkusse olukorda. Õnneks sai Georgia bikiinikomplekti Facebooki abiga omanikule tagastatud.

7-aastane Kee Kee ühe oma «varandusega». FOTO: Georgia Careless / SWNS.COM/Scanpix