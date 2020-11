PÄEVAKÄPP ⟩ Kas aasta aega kodu oodanud Ööbik leiab viimaks oma sõbrad?

Miks küll on lustliku Ööbiku kodu-ootus nii pikaks veninud? Kas teda on tabanud mustade kasside needus, mis tähendab seda, et mustadele kassidele ei soovita kodu pakkuda? Meie loodame, et just SINA märkad Ööbikut ning näed, kui eriline ta tegelikult on!

Juba esimestel päevadel sai turvakodu vabatahtlikele selgeks, et väikene Ööbik on üks eriline väike tegelane. Kui ta saaks, siis veedaks ta kõik minutid pallikesi taga ajades ja paitusi noolides, kuid kahjuks millalgi peab ju tukkuma ja sööma ka. Ööbik töötaks heameelega iselaadivate akude peal, et koguaeg inimesega seltsida, olgu see siis koos mängides, lähedust või süüa noolides. Ööbik saab väga kenasti läbi ka teiste kassidega, sest koos on ju põnev mängida ja toa erinevaid nurgataguseid uudistada. Üheskoos saab ka aknalaual tuviparaadi jälgida ja linnukestele tunnustavaid kiitusi käuksuda. Teinekord saab ka koos ühte pessa magama pugeda ja pärast koos inimeselt süüa ja paitusi noolida. Ühiselt tegutsedes jõutakse ju kiiremini sihile!

Turvakodu vabatahtlikud näevad , et Ööbik muutub iga päevaga aina õnnetumaks - ta justkui ei usu, et tema jaoks on siin maailmas keegi. Paljud tema sõbrad on juba kodud leidnud, kuid miks tema kellelegi silma ei jää?