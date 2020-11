ÕNNELIKULT KODUS ⟩ Pärnus mitu kuud tagasi kodust põgenenud papagoi saadi kätte

Selle nädala teisipäeval teatas sinise kaeluspapagoi päästmist vedanud pärnakas Viktor Maltšenko, et lind saadi lõpuks kätte.

Papagoil on nüüd soe kodu enne Jõule! aitäh kõigile, kes jagas! 🙏 Попугайчик пойман и теперь в тепле будет на Рождество! Спасибо всем, кто переживал и делился! 🙏 Posted by Victor Malchenko on Teisipäev, 24. november 2020

«Linnupäästjad jätsid söögi kasvuhoonesse, kus lähedal lind lendas ja majaomanik märkas, kui lind lendas sisse sööma. Seejärel pani ta ukse kinni ja helistas mulle. Mina läksin ja püüdsin linnu kinni,» kirjeldas Maltšenko Elu24-le linnu püüdmist.

Maltšenko tänas siinkohal ka tublit majaomanikku, kes neile linnu asukohast teada andis ja linnu püüdmisele igati kaasa aitas. «Selliseid suure südamega inimesi võiks rohkem olla, sest ma arvan, et kui ta poleks meid aidanud, siis lendaks lind ikka veel vabalt ringi,» lisas Maltšenko.

Lisaks tänas Maltšenko kõiki häid inimesi, kes jagasid nii linnuga seotud postitusi, kui ka toetasid linnu püüdmist rahaliselt. Raha selleks, et Linnuabi grupp aitaks papagoi kinni püüda, koguti nimelt läbi facebooki papagoide grupi.

Sinine kaeluspapagoi, kes sai endale koos teiste facebookis tegutseva papagoide grupi liikmete abiga nimeks Tarzan, jäi esialgu Maltšenko juurde, sest algupärase omaniku kohta puudub noormehel igasugune info.

«Jälgisin teda juba pikemat aega, kui ta ringi lendas. Kunagi oli esimene jutt, et teda nähti kõigepealt Vändras, kuid me ei tea, kas tegemist on sama linnuga. Võib-olla oli lihtsalt tegu sarnase linnuga,» seletas Maltšenko.

Kuigi algselt pidi lind jääma Maltšenko juurde kuni kaheks nädalaks, siis tegelikult leidis noormees linnule juba ka uue omaniku, kelle juurde kaeluspapagoi täna läheb. «Uuel omanikul on lindudega kogemusi ja tal on ka teised linnud kodus. Arvan, et selline ilus papagoi peaks olema heas peres,» tõdes Maltšenko.

Maltšenkol on ka endal kodus kaeluspapagoi, kuna aga pole veel teada, kuidas linnud omavahel läbi saaksid, siis leitigi talle uus kodu.

Pärnus mitu kuud vabalt ringi lennanud sinine kaeluspapagoi on lõpuks soojas toas tagasi. FOTO: Viktor Maltšenko

Tarzan on Maltšenko sõnul isane lind, kuna tema kaela ümber on isastele kaeluspapagoidele iseloomulik kaelus. «See kaelus tuleb, kui papagoi on kaheaastane,» selgitas Maltšenko.

Papagoi püüdmise südameasjaks võtnud noormees lisas veel, et mitu kuud õues veetnud linnu sulestik on väga ilus. «Arvan, et värske õhk ja päike on oma tööd teinud,» tõdes ta.

Eelmise nädala pühapäeval kirjutas Maltšenko papagoi päästmiseks loodud facebooki gruppi, et kella 14 ja 17.30 vahel käis ka linnuabi grupp Pärnus, kus siis jälgiti õunapuu otsas istunud papagoid, kes nosis usinalt kuivanud õunu.