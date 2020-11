PÄEVAKÄPP ⟩ Paisõltuvusse nakatunud Liise otsib südamesõpru

On ju teada, et kõik turvakodu hoole alla jõudvad kassid saavad esmajärjekorras registreeritud mitteametlikele paikursustele. Igaühe personaalne õpe kestab kogu turvakodus oleku aja ning lõpeb varem või hiljem paisõltuvusega. Üks kõige värskemaid paikursuse priimuseid on imehabras Liise!

Veel mõned kuud tagasi võis Liisekest kohata vaid kratsipuu kõrgemal astmel hirmunult paikätt vaatamas. Nii kui paikäsi lähenes, pani Liise jooksu, sest tema ju ei teadnud, mida see paikäsi teha võib. Paitused olid midagi, mille olemasolust Liise veel ei teadnud. Asjaliku õpilasena on aga Liise kihutanud raketina kõigi paisõltlastest staaride hulka ning paitused on tema jaoks midagi, millest küllalt ei saa! Jah, Liisel on siiani aeg-ajalt ebakindlaid hetki, kuid kui paisessioon juba alustatud, siis on kindel, et sellest sessioonist saab maraton, mitte sprint!

Väike habras paisõltlane tahaks väga juba päris oma inimese paitusi nautida ning saada edasi ka paiülikooli. Räägitakse, et paiülikool on edasijõudnute paikursus, mis viiakse läbi iga kassi isiklikus päriskodus. Turvakodu annab Liisele meeleldi soovituskirja paiülikooli astumiseks ning stipendium turvakodust lahkumiseks on juba hakkamas!