VIDEO ⟩ Vedelema jäetud maskid on loomadele oodatust ohtlikumad

«Eesti Vabariigis on alates 23. novembrist antud korraldus kanda maski, aga senini pole antud täpseid juhiseid, mida kasutatud maskiga teha! Seda kahju, mida valesti utiliseeritud maskid teha võivad, oleme me kõik näinud,» kirjutas Eesti Metsloomaühing Facebooki postituses.

Maskid lendlevad ringi ja nende küljes olevatesse kummidesse võivad takerduda ning sel viisil hätta sattuda erinevad metsaelanikud. Kõige harilikum nähtus linnapildis on see, et inimesed ostavad toidukohtadest toitu kaasa ja viskavad toidujäätmed koos maskiga prügikasti.