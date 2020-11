PILDID ⟩ Eestisse liiga kauaks suvitama jäänud linnuke sattus rünnaku ohvriks

Metskurvitsaid päästes avastati, et mõlemal linnul oli üks silm vigastatud. Kuna metskurvitsal on erakordselt väljaulatuvad silmad, esineb nendega seotud vigastusi sageli, sõnas Kalk Facebooki postituses.

Metskurvitsad on Eestis läbirändel ning septembris ja oktoobris on neil aeg lõunasse lennata. Tänu soojale sügisele on ränne veninud ja mõned isendid on veel Eestisse jäänud.