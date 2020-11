AITA LEIDA ⟩ Pärnus mitu kuud tagasi kodust põgenenud papagoi elu on ohus

«Loodame, et on toredad inimesed, kes aitavad linnule elada kodus, mitte õues ja kannavad raha. Varsti on talv... -10 lind sureb ära,» kurvastas Malchenko mõni päev tagasi.

18. novembril teatas Malchenko grupis, et vajalik raha papagoi püüdmiseks on tänu headele inimestele koos.

Nüüd ei olegi jäänud üle muud, kui papagoi kätte saada. Ja just selleks on vaja kõigi pärnakate abi.

«Hea uudis!!! papagoi on elus!! Täna 16.30 oli märgatud Rääma kooli juures,» rõõmustas Malchenko neljapäeval. Selleks, et linnugrupp Tallinnast teda päästma tuleks, on aga vaja papagoi pidevat jälgimist ning selgust, et lind üüsiks vähemalt mõnda aega samas paigas.