PÄEVAKÄPP ⟩ Imelise muutumise läbinud ükssilm Justus otsib oma elu esimest kodu

Justus saabus turvakodu hoole alla juba 1,5 aastat tagasi. Ta oli põline tänavakass, kellel polnud mitte kunagi päris oma kodu olnud. Ta sündis õue puuriida vahele ning seal kasvas ta ka üles. Justus oli üks nendest, kes on siia ilma «kogemata» sündinud, sest inimene pole oma kassi steriliseerinud. Kellegi tegemata jätmise pärast on see kassipoiss pidanud väga keerulistes oludes üles kasvama....

Turvakodusse jõudes oli Justuse süda murtud, ta oli tänaval kaotanud ühe oma silma ning tema keha katsid kaklemishaavad. Justus oli nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt katki. Kõige kiiremat abi sai anda tema füüsiliste haavade vastu - Justuse silmakoobas sai puhastatud ja kinni õmmeldud ning haavakesed tohterdatud. Õige pea sai Justusest üks väga kaunis kassipoiss, ent tema süda oli endiselt lukus. Turvakodu vabatahtlikud ei pannud seda talle pahaks - pärast nii rasket lapsepõlve pole ju imeks pandav, et ta end avada ei soovinud. Vabatahtlikud olid südamest õnnetud, sest soovisid nii väga, et Justus näeks ja tunneks seda armastust, mida nad tema vastu tunnevad. Nad tahtsid, et ta teaks, et nüüd on mured läbi ning kuigi turvakodu ei ole tema päriskodu, on turvakodus palju inimesi, kes Justuse eest läbi tule ja vee läheksid.

Nüüdseks on esmakohtumisest vabatahtlikega möödunud 1,5 aastat ning Justus on viimaks hakanud tundma seda, mida nad päriselt tema vastu tunnevad - siirust, toetust, tuge ja armastust. Nüüd on see väike piraadipoiss kõige esimene konservi järjekorras ning vahel nühib oma kaunist halli kasukat inimese jalge vastu, et ikka esimesena head ja paremat saada. Jah, Justus ei ole veel paikass, kuid ta üritab kõigest väest ja vabatahtlikud üritavad ka. Justuse kõige kiirem areng toimuks muidugi päris oma kodus, kus oleks omad inimesed, kellega iga päev suhelda ja kelle südamesoojust enda südames tunda. Seepärast leiavadki vabatahtlikud, et Justus peaks «pesast välja lendama». Päris oma kodus toimuksid need maagilised arengud, milleks on teda ettevalmistatud ja millest üheskoos on unistatud.

Justus on kastreeritud, kiibitud ja vaktsineeritud.

Kui sina sooviksid talle päriskodu pakkuda, siis kirjuta aadressile info@kassideturvakodu.ee.