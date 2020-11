PILDID ⟩ Turvakodu saatis Kuressaarest leitud külmunud kassikese viimsele teele

Kassike lõpetas äkitselt, umbes nädal tagasi söömise. Kliinikus selgus, et Flotta veri oli nädalaga täiesti korrast ära läinud - näidates tugevat aneemiat ja põletikku. Nina oli vesine ja vabatahtlikud arvasid esialgu, et ehk ongi nohu söögiisu puudumise põhjuseks.

«Me lasime sul väärikalt minna, me ei hakanud su tillukest habrast keha kiusama protseduuridega, mis väga suure tõenäosusega ei oleks tulemust andnud. Vähemalt said oma viimased elupäevad veeta soojas toas pehmetel patjadel, said tunda, et sinust hoolitakse, et oled oluline,» lisas mtü.