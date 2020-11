VIDEO ⟩ Belgia võsitlustuvi müüdi veebioksjonil rekordilise hinnaga veidra pseudonüümiga Hiina ärimehele

Hiljuti pensionile jäänud tuvitreener 76-aastane Gaston Van De Wouwer müüs PIPA veebioksjoni keskkonnas 2-aastase võistlustuvi New Kim i rekordilise 1,6 miljoni euro eest ühele Hiina ärimehele, kes kasutas oksjonil hüüdnime Super Duper , vahendas Brusseles Times.

New Kim, kelle ema on võsitlustuvi nimega Kim, on De Wouweri sõnul lühike, normaalse suuruse ja kehaehitusega, elastsete lihaste ning tugeva seljaga. Ta võistleb lühi-, kesk- ja pikamaadistantsidel.