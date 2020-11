VAATA ⟩ Leedu valitsus kehtestab riigis lubatud loomaliikide nimekirja

Riiki toodi uusi liike, keda nimekirjas ei olnud. Seejärel avastati, et võõrliigid ei sobi kodus pidamiseks või on ohtlikud inimestele ja keskkonnale, kirjutas Eesti Loomakaitse Selts Facebooki postituses.

Nimekirja tuli pidevalt täiendada, kuid see võttis aega ning selleks hetkeks, kui liik keelatud loetellu lisati oli pöördumatu kahju juba tekitatud. Lisaks toodi riiki endiselt ka keelatud liike, kuid need nimetati dokumentides veidi erineva nimega, mida keelatud loetelus ei olnud.

Negatiivses nimekirjas oli lõpuks ligikaudu 800 liiki, mis tegi loetelu raskesti jälgitavaks. Leedukad leidsid, et positiivne nimekiri on kergemini hallatav ja kordades efektiivsem, kui on seda negatiivne nimekiri.