Maailma suurim karusnahkade oksjonimaja võttis vastu elumuutva otsuse

«Mitmed riigid on juba astunud või on astumas samme, et karusloomafarmid keelustataks. Kui karusnahahiiud nagu Kopenhagen Fur otsustavad ise oma tegevuse lõpetada, siis see näitab, et julmal karusnahatööstusel pole tänapäeva ühiskonnas enam kohta ning ainuõige otsus on sellele tööstusele teha lõpp,» sõnas loomakaitseorganisatsiooni Loomuse juhatuse liige Martin Garbuz.