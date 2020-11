PILDID ⟩ Tartus elavat pere ootas keldris ees jahmatav vaatepilt

Metsloomaühingu Tartumaa piirkonnajuht Airiin oli samal päeval tööl. «Kui miskit on, siis saatke tegelased siia» ütles Airiin, vahendas metsloomaühing. Konna keldrist leidnud pereliige kõndiski Airiini juurde, Rimi paberkott näpus.

Kondikene on taastumas liigiomases keskkonnas ning 15. novembri hommikul suutis konn ise veekaussi ronida. «Muidugi oleme me tema pärast praegu ka väga mures, sest olukord on meie jaoks uudne,» sõnas ühing.