PÄEVAKÄPP ⟩ Tugev allergia sundis pere tegema südantmurdva otsuse

Kassikese omanike perre sündis laps, kellel avastati nii tugev allergia, et elu koos senise pesamuna - kassiga, muutus võimatuks, ütles mtü.

«Kui Su süda on kistud kaheks ning tead, et häid valikuid siin ei olegi,» kirjutas mtü.

Väikese Silveri elu on kohe täielikult pöördumas. Tema pere kõige pisemal liikmel on ohtlik allergia ning Silver peab leidma uue päriskodu. Ainuüksi koduvahetus on Silveri jaoks stressi tekitav, kuid turvakodusse tulemine oleks tema jaoks lihtsalt kohutav, sõnas mtü.