PILDID ⟩ Armukade kassike kiusab tähelepanu saamiseks teist lemmikut

Lasnamäe kassivabrikust päästetud kassitüdruk Murakas vajab uut kodu. Murakas on 4-5aastane, steriliseeritud kassike, keda MTÜ CATS help kirjeldab kui sõbralikku, paimaiast, igati korraliku ja viisakat seltsilist. Murakas on pikakarvaline, musta-halli-pruunikirju kasukaga kassike.