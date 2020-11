GALERII ⟩ Haapsalus leiti raskelt vigastatud luik

Metslooma ühingu vabatahtlik Raili oli parajasti sinna kanti teel ja nabis linnu kinni. Luike nähes selgus, et linnul on neelus kinni tamiil, mis oli koos landiga ümeber luige keha põimunud.

Peagi sõidab Raili koos luigega Tallinna Loomade Kiirabikliinikusse, et teha röntgen ning välja selgitada, kui kaugel tamiil linnu sisikonnas on ning kuidas lindu abistada saab.

«Röntgen konksu luige kehas ei tuvastanud. Linnule pandi kurku vaseliini ja jäeti toimima. Luigel on tiiva all haav, kus konks sees oli. Haavaravi vajab ta igatahes, tamiil on kuskil kõvasti kinni ja ilmselt tuleb läbi lõigata ning loota, et tuleb seedimisega välja. Hetkel on ta veel kliinikus, kella kuuest õhtul läheb ühingu vabatahtlik linnule järele,» ütles Metsloomaühing Elu24-le.