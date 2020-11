Lasnamäe korteriloomaaias käinud Heiki Valner: kõik sõid kõiki

«Linnud puuris ja kapi otsas. Linnud kardinapuul ja aknalaual. Linnud kõikjal mööda tuba lendamas. Üks ka surnud. Suletompe oli tegelikult kõikjal. Koolnud ja lausa mumifitseerunud närilisi ka – puurides, põrandal, madratsi vahel. See polnud veel kõige hullem. Hingemattev hais tegi silma niiskeks ja ajas okse kurku. Seda isegi läbi mu hüpersuper kaitsemaski,» jätkas Valner õõvastava olukorra kirjeldamist.

Mehe arvates on need korterist leitud eksootlised elukad kindlasti ohvrid, aga mitte niivõrd seal valitseva korralageduse tõttu. Hoopis seepärast, et nad peaksid absoluutselt teises kliimavööndis ja vabas looduses omi asju ajama, mitte kitsukestes puurides inimloomale silmarõõmu pakkuma.