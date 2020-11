PÄEVAKÄPP ⟩ Õnnetu kaisukiisu Ambra on turvakodus stressis ja tahab päriskoju

Ambra on tõeline kodukiisu – leebe, paimaias, armas ja hell. Ta ei ole mitte ühestki otsast varjupaiga kass ning see ongi Ambra jaoks praegu tõeline mure. Ambra on turvakodus nii stressis, et ta ei taha süüa. Aga pole ka imestada, sest tema jaoks on varjupaika sattumine olnud suur elumuutus. Me soovime kassitirtsule kiiresti päriskodu leida, et ta saaks taas rahu ja õnne tunda ning tema söögiisu taastuks!