PÄEVAKÄPP ⟩ Pisike kassipoeg Käpik ootab kannatamatult oma südamesõpra

Esialgu jätvat Käpik mulje, et ta on hästi kombekas ja uje poiss, kuid veidi harjumist ja lahti läheb tants ja trall! Käpik on üks tõeline suletutikütt, palliveeretaja, vennakestega kablutaja, aga mis kõige olulisem - tõeline musi- ja sülekass, sõnas turvakodu.