PILDID ⟩ Eesti loomaomanike uskumatu tava üleliigsest lemmikust vabanemiseks

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu vabatahtlike sõnul on just sügis see aeg, kui kevadel võetud ja suvel suureks kasvanud ning üleliigse pereliikme staatuse saanud lemmikutest vabaneda püütakse. Lemmikloomast vabanemise põhjuseks tuukse ka ruumipuudus kodus.